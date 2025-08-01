Госдума рассмотрит законопроект об индивидуальной профилактике для несовершеннолетних нарушителей
Среди них: дискредитация ВС РФ, пропаганда нацистской или экстремистской символики, побои, нарушение антинаркотического законодательства и мелкое хищение
В Госдуму внесен законопроект, предусматривающий проведение индивидуальных профилактических работ с несовершеннолетними, которые неоднократно совершали правонарушения. Документ опубликован в думской электронной базе.
Законопроектом предлагается проводить профилактические работы с подростками, включая такие правонарушения как: дискредитация ВС РФ, пропаганда нацистской или экстремистской символики, побои, нарушение антинаркотического законодательства и мелкое хищение.
Профилактические меры будут применяться в случае, если указанные правонарушения были совершены два и более раз в течение года, в том числе до достижения возраста, с которого наступает административная ответственность.
Кроме того, законопроектом предлагается переименовать ЦВСНП в центры органов внутренних дел по профилактике правонарушений несовершеннолетних.
Президент Владимир Путин подписал закон, предусматривающий повышение штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение родителями обязанностей по содержанию, воспитанию, обучению, защите прав и интересов несовершеннолетних.
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