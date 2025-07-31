Штрафы за ненадлежащее воспитание детей увеличены до 2 тысяч
Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов
Президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий повышение штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение родителями или иными законными представителями обязанностей по содержанию, воспитанию, обучению, защите прав и интересов несовершеннолетних. Соответствующий документ опубликован на сайте официального опубликования правовых актов.
Согласно новому закону, совершение данного административного правонарушения повлечет за собой наложение административного штрафа в размере от 500 до 2 тысяч рублей.
Ранее стало известно, что организаторов травли в школах могут начать временно переводить в специальные учебно-воспитательные учреждения.
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