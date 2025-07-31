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Штрафы за ненадлежащее воспитание детей увеличены до 2 тысяч

18:13, 31.07.2025

Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов

Штрафы за ненадлежащее воспитание детей увеличены до 2 тысяч
Фото: Максим Платонов

Президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий повышение штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение родителями или иными законными представителями обязанностей по содержанию, воспитанию, обучению, защите прав и интересов несовершеннолетних. Соответствующий документ опубликован на сайте официального опубликования правовых актов.

Согласно новому закону, совершение данного административного правонарушения повлечет за собой наложение административного штрафа в размере от 500 до 2 тысяч рублей.

Ранее стало известно, что организаторов травли в школах могут начать временно переводить в специальные учебно-воспитательные учреждения.

Рената Валеева

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