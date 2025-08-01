Избирательные участки на выборах раиса Татарстана оснастят видеонаблюдением

Камеры будут работать в избирательных комиссиях Татарстана всех уровней

Фото: Максим Платонов

98% избирательных участков Татарстана в Единый день голосования, 14 сентября, охватят системой видеонаблюдения и видеофиксации. Камеры будут работать в избирательных комиссиях Татарстана всех уровней — территориальных и участковых комиссиях, за исключением временных избирательных участков.

— Выборы‑2025 будут сопровождаться видеоконтролем всех ключевых избирательных действий, не нарушая при этом принципа тайного голосования. Это важнейший элемент обеспечения прозрачности, открытости и доверия к избирательной системе. Система видеоконтроля — это гарантия того, что каждый избиратель и каждый наблюдатель может быть уверен: голосование и подсчет голосов проходят в строгом соответствии с законом, — отметил председатель ЦИК РТ Андрей Кондратьев.

Всего в республике образованы 2 752 избирательных участка, в том числе 42 в местах временного пребывания (в санаториях, больницах, следственных изоляторах и т. д.).

Напомним, выборы раиса Татарстана состоятся в Единый день голосования, 14 сентября. Участки будут работать с 7.00 и до 20.00.

Денис Петров