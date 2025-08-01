ЦИК Татарстана зарегистрировала Минниханова и Смирнова кандидатами в раисы республики
В ходе заседания ЦИК кандидатам были вручены удостоверения установленного образца
ЦИК Татарстана 1 августа официально зарегистрировала двух кандидатов на должность главы республики: действующего главу Рустама Минниханова и Виталия Смирнова.
— По итогам проверки Центральная избирательная комиссия Республики Татарстан установила, что все представленные документы соответствуют требованиям Избирательного кодекса Республики Татарстан, — сообщил председатель ЦИК РТ Андрей Кондратьев.
Рустам Минниханов выдвинут Татарстанским региональным отделением Всероссийской политической партии «Единая Россия», а Виталий Смирнов — политической партией «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость».
В ходе заседания ЦИК кандидатам были вручены удостоверения установленного образца.
Напомним, выборы раиса Татарстана состоятся в Единый день голосования, 14 сентября.
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