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ЦИК Татарстана зарегистрировала Минниханова и Смирнова кандидатами в раисы республики

15:55, 01.08.2025

В ходе заседания ЦИК кандидатам были вручены удостоверения установленного образца

ЦИК Татарстана зарегистрировала Минниханова и Смирнова кандидатами в раисы республики
Фото: предоставлено ЦИК РТ

ЦИК Татарстана 1 августа официально зарегистрировала двух кандидатов на должность главы республики: действующего главу Рустама Минниханова и Виталия Смирнова.

— По итогам проверки Центральная избирательная комиссия Республики Татарстан установила, что все представленные документы соответствуют требованиям Избирательного кодекса Республики Татарстан, — сообщил председатель ЦИК РТ Андрей Кондратьев.

Рустам Минниханов выдвинут Татарстанским региональным отделением Всероссийской политической партии «Единая Россия», а Виталий Смирнов — политической партией «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость».

предоставлено ЦИК РТ

В ходе заседания ЦИК кандидатам были вручены удостоверения установленного образца.

Напомним, выборы раиса Татарстана состоятся в Единый день голосования, 14 сентября.

Рената Валеева

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