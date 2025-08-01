Финтех-компании привлекли $1,5 млрд в Гонконге для развития криптоуслуг

HKMA планирует выдать первые лицензии на стабилькоины в начале 2026 года, а индекс финтех-акций вырос на 65%

В июле не менее десяти компаний, зарегистрированных в Гонконге, провели размещения акций на общую сумму более $1,5 млрд. Средства планируется направить на развитие проектов в сфере стабилькоинов, цифровых активов и блокчейн-платежей, что отражает растущий интерес инвесторов к криптовалютному рынку.

Рост спроса совпал с вступлением в силу 1 августа закона о стабилькоинах в Гонконге. Гонконгская валютно-кассовая администрация (HKMA) ожидает выдать первые лицензии эмитентам стабилькоинов в начале 2026 года, при этом на первом этапе планируется ограниченное число допусков.

Инвесторский энтузиазм позволил закрыть некоторые сделки, например размещение OSL Group на $300 млн, всего за считанные дни. Отраслевой индекс финтех-компаний прибавил 65% с начала года против 23% роста индекса Hang Seng. Среди активных участников названы OSL Group, Dmall Inc и SenseTime Group. Эксперты предупреждают о рисках спекулятивных пузырей, но считают, что это лишь начало интеграции цифровых активов в финансовую систему.

Артем Гафаров