Три старших руководителя Intel уходят на фоне реструктуризации производства

Компания сокращает штат и пересматривает стратегию разработки чипов

Три старших руководителя Intel — Каизад Мистри, Райан Рассел и Гэри Пэттон — объявили об уходе на фоне масштабной реструктуризации, проводимой новым CEO Лип-Бу Таном. Мистри и Рассел занимали посты в группе технологической разработки, а Пэттон был ответственен за платформу проектирования и ранее работал в IBM. Реструктуризация включает сокращение команды планирования производственных мощностей и части инженерного состава.

Новый CEO Лип-Бу Тан, вступивший в должность в марте 2025 года, объявил о планах сократить численность персонала на 22%, доведя ее до 75 000 сотрудников к концу года. Компания также намерена более дисциплинированно подходить к инвестициям в производство. Разработка следующего поколения чипов по технологии 14A будет зависеть от привлечения крупных внешних клиентов; без их подтвержденных обязательств проект может быть приостановлен или прекращен.

Вместе с тем процесс 18A может быть ограничен внутренними продуктами для обеспечения прибыльности. Intel планирует начать массовое производство чипов Panther Lake с использованием этой технологии позже в 2025 году.

Эти изменения являются частью более широкой стратегии Тана по восстановлению компании, включая пересмотр руководства и упрощение организационной структуры. Ранее в апреле Тан объявил о реорганизации руководства, в том числе назначении Сачина Катти на должность главного технолога и руководителя по искусственному интеллекту.

Реструктуризация Intel отражает стремление компании адаптироваться к быстро меняющемуся рынку полупроводников и усилить конкуренцию с такими компаниями, как NVIDIA и AMD.

Артем Гафаров