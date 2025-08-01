В России могут ввести платное обучение для иностранцев в старших классах

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что это решение направлено на более рациональное использование бюджетных средств

Фото: Динар Фатыхов

В Госдуму внесли законопроект, который ограничивает бесплатное образование для иностранных граждан в 10—11 классах российских школ. Теперь обучение для них будет платным, если только не предусмотрены исключения в международных договорах или других федеральных законах.

Авторами инициативы стали депутаты от ЛДПР и сенаторы во главе с Леонидом Слуцким. В пояснительной записке к законопроекту говорится, что это решение направлено на более рациональное использование бюджетных средств.

Напомним, что президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому информация о зачислении детей мигрантов в образовательные учреждения (школы и колледжи) будет передаваться в МВД.

Анастасия Фартыгина