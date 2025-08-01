В России продлили сроки продажи немаркированной одежды до конца 2025 года
Решение было принято по просьбе Рустама Минниханова, главы Татарстана
Кабмин России продлил сроки продажи и маркировки остатков немаркированной одежды. Теперь продавать такие товары можно до 31 декабря 2025 года. Ранее этот срок истекал 31 июля 2023 года.
- Решение было принято по просьбе Рустама Минниханова, главы Татарстана.
Также маркировку остатков товаров в системе «Честный знак» разрешили проводить до 1 марта 2026 года, вместо ранее установленного срока — 30 ноября 2023 года.
Напомним, что ГОСТ на школьную форму вводится с 3 сентября, однако российские школы по-прежнему будут вправе самостоятельно устанавливать требования к ее внешнему виду, цвету, фасону и знакам отличия.
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