В России продлили сроки продажи немаркированной одежды до конца 2025 года

Решение было принято по просьбе Рустама Минниханова, главы Татарстана

Фото: Артем Дергунов

Кабмин России продлил сроки продажи и маркировки остатков немаркированной одежды. Теперь продавать такие товары можно до 31 декабря 2025 года. Ранее этот срок истекал 31 июля 2023 года.

Решение было принято по просьбе Рустама Минниханова, главы Татарстана.

Также маркировку остатков товаров в системе «Честный знак» разрешили проводить до 1 марта 2026 года, вместо ранее установленного срока — 30 ноября 2023 года.

Напомним, что ГОСТ на школьную форму вводится с 3 сентября, однако российские школы по-прежнему будут вправе самостоятельно устанавливать требования к ее внешнему виду, цвету, фасону и знакам отличия.



Анастасия Фартыгина