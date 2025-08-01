В Набережных Челнах завершили ремонт водопровода на улице Шлюзовой за 20 млн рублей

Обновление сетей улучшит качество водоснабжения для 11 585 жителей поселка ЗЯБ

В Набережных Челнах завершился капремонт водопроводных сетей на улице Шлюзовой. Обновленный участок протяженностью 579 метров стал частью национального проекта «Инфраструктура для жизни», на который было выделено 20,4 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Минстроя Татарстана.

По информации ГКУ «Главное управление инженерных сетей РТ», старый стальной трубопровод был введен в эксплуатацию в 1972 году. За это время он сильно износился, и более 85% труб находились в плохом состоянии из-за коррозии и нарушенной гидроизоляции. На проблемных участках часто происходили аварии.

Окончательный этап капремонта водопровода начался в этом году и продолжится в 2026—2027 годах. Обновление сетей улучшит качество водоснабжения для 11 585 жителей поселка ЗЯБ.

В 2025 году в рамках национального проекта планируется обновить 36 объектов на сумму 3,2 млрд рублей, из которых 1,5 млрд будут выделены из республиканского бюджета. Также стартовала республиканская программа модернизации коммунальной инфраструктуры, включающая 100 объектов. В настоящее время выполнено 57% запланированных работ.

Напомним, что в Советском районе Казани произошло аварийное отключение холодного водоснабжения из-за проблемы на водопроводе.



Анастасия Фартыгина