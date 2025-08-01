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В России за сутки потушено 66 лесных пожаров в 20 регионах

09:13, 01.08.2025

Работы по тушению 100 пожаров в 16 регионах продолжаются

В России за сутки потушено 66 лесных пожаров в 20 регионах
Фото: Реальное время

За прошедшие сутки в России потушили 66 лесных пожаров в 20 регионах. На данный момент продолжаются работы по тушению 100 пожаров.

В борьбе с огнем задействовано 2 884 человека, 386 единиц техники и 43 воздушных судна. 90 воздушных судов проводят авиационный мониторинг лесопожарной обстановки.

взято с официального канала ФБУ «Авиалесоохрана»

Помощь Красноярскому краю в стабилизации лесопожарной обстановки оказывают 159 работников ФБУ «Авиалесоохрана».

В четырех регионах введен режим ЧС. Особый противопожарный режим действует в 58 регионах. Пожароопасный режим ввели в 87 регионах.

Анастасия Фартыгина

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