Российская ПВО сбилиа 60 украинских беспилотников за ночь

Наибольшее количество дронов уничтожено над Белгородской областью

Силы противовоздушной обороны России за ночь перехватили и уничтожили 60 украинских беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщает Минобороны РФ.

По информации ведомства, сбитые дроны были обнаружены над различными регионами России, а также над Черным и Азовским морями.

В период с 23:30 31 июля до 04:10 1 августа дежурные силы ПВО успешно нейтрализовали 31 БПЛА над Белгородской областью, 12 — над Ростовской областью, 5 — над Краснодарским краем, 4 — над Черным морем, 3 — над Воронежской областью, 2 — над Липецкой областью, 2 — над Тульской областью и 1 — над Азовским морем.

Анастасия Фартыгина