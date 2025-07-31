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Путин подписал закон о штрафах за разглашение гостайны в СМИ

20:23, 31.07.2025

Административное наказание будет применяться в том случае, если не содержатся признаки уголовно наказуемого деяния

Путин подписал закон о штрафах за разглашение гостайны в СМИ
Фото: Bank Phrom на Unsplash

Президент России Владимир Путин подписал закон, вводящий административные штрафы для граждан и должностных лиц за разглашение в СМИ сведений, составляющих гостайну. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Ранее ответственность за разглашение гостайны в СМИ несли только юрлица, которым грозили штрафы от 400 тысяч до 1 млн рублей.

Теперь штрафы за это правонарушение устанавливаются и для:

  • граждан — от 20 до 30 тысяч рублей;
  • должностных лиц — от 50 до 100 тысяч рублей.

При этом подчеркивается, что административное наказание будет применяться в том случае, если в действиях нарушителя не содержатся признаки уголовно наказуемого деяния.

Roman Kraft на Unsplash

Закон также вносит изменения в статью 2.5 КоАП, касающуюся административной ответственности военнослужащих. Ранее военнослужащие несли административную ответственность на общих основаниях за правонарушения в области охраны окружающей среды, природопользования и обращения с животными, совершенные на объектах контроля. За нарушения в других областях государственного контроля (ветеринарного, пожарного, метрологического, строительного) военные несли дисциплинарную ответственность.

Новый закон устанавливает единообразный подход и предусматривает дисциплинарную ответственность для военнослужащих за правонарушения в области охраны окружающей среды, природопользования и обращения с животными, совершенные на объектах, где они проходят военную службу или военные сборы.

Ранее Путин подписал закон, вводящий запрет на искажение религиозных символов в средствах массовой информации, интернете, рекламе и при реализации товаров и услуг.

Рената Валеева

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