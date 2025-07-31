В России введут нулевой НДС при реализации гражданских БПЛА

В настоящее время аналогичные льготы действуют в отношении гражданских беспилотников массой более 30 килограммов

Фото: Максим Кокунин

Президент России Владимир Путин подписал закон, устанавливающий до 2028 года нулевую ставку НДС при реализации легких гражданских БПЛА и запасных частей к ним. Соответствующий документ опубликован на сайте официального опубликования правовых актов.

Закон направлен на стимулирование развития внутреннего рынка беспилотной авиации и снижение налоговой нагрузки на отечественных производителей.

Ключевые положения закона:

устанавливается нулевая ставка НДС при реализации гражданских беспилотных воздушных судов массой от 0,15 килограмма до 30 килограммов, собранных на территории Евразийского экономического союза;

нулевая ставка НДС распространяется также на двигатели, запасные части и иные комплектующие, предназначенные для производства, ремонта или модернизации БПЛА на территории РФ;

освобождаются от НДС операции по ввозу в Россию двигателей, запчастей и иных комплектующих для БПЛА указанной массы, а также печатных изданий, опытных образцов и их составных частей, необходимых для разработки, создания и испытания таких беспилотников и двигателей.

Реальное время / realnoevremya.ru

В настоящее время аналогичные льготы действуют в отношении гражданских беспилотников массой более 30 килограммов.

Закон вступает в силу через месяц после его официального опубликования, но не ранее первого числа очередного налогового периода по НДС. При этом изменения будут применяться по 31 декабря 2027 года. После этого срока планируется анализ эффективности принятых мер и целесообразность их продления.

Рената Валеева