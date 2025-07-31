В Казани выделят 325,9 млн рублей на реставрацию двух исторических зданий

Это касается дома Каменева — Крупенниковых на улице Кремлевской, 9 и дома Деевой — Манасеина на улице Дзержинского, 3

Фото: Динар Фатыхов

В Казани планируется реставрация двух объектов культурного наследия: дома Каменева — Крупенниковых (1774) на улице Кремлевской, 9 и дома Деевой — Манасеина начала XIX века на улице Дзержинского, 3. На проведение работ выделят 325,9 млн рублей, соответствующий тендер опубликован на сайте «Госзакупки».

В перечень работ входят:

конструктивные и архитектурные решения;

реставрация и ремонт фасадов;

ремонт тепловых и канализационных сетей;

установка систем видеонаблюдения, вентиляции, управления и оповещения об эвакуации, система охранной сигнализации, система контроля и управления доступом и др.

Радиф Кашапов / realnoevremya.ru

Дом Каменева построен в XVIII веке по заказу казанского купца Петра Каменева как купеческий дом с торговыми лавками. Автором проекта стал архитектор Василий Кафтырев, а после пожара 1842 года здание перестроил архитектор Петр Пятницкий. В дальнейшем здание принадлежало купцам Чернояровым и использовалось под гостиницу «Европейские номера». С 2001 года часть дома арендует Минобразования.

Дом Деевой — Манасеина, построенный в начале XIX века, также имеет богатую историю. В 1809 году в нем располагалась типография Казанского университета. Планируется замена крыльца, ремонт входных зон, замена слуховых окон по историческим аналогам, замена ограждения кровли и снегозадержателей.

В Казани на башне Сююмбике обнаружили плесень. В ответ на эту проблему специалисты Комитета Татарстана по охране культурных памятников начали проверку и подготовку к устранению дефекта.

Рената Валеева