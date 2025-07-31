Развожаев: Севастополь надеется на инвестиции и рекомендации Татарстана

Раис Татарстана Рустам Минниханов встретился с губернатором Севастополя Михаилом Развожаевым

Фото: предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

Раис Татарстана Рустам Минниханов встретился с губернатором Севастополя Михаилом Развожаевым. Об этом сообщила его пресс-служба.

Минниханов поздравил Развожаева с прошедшим Днем Военно-морского флота, напомнив, что делегация Татарстана посетила Севастополь в рамках торжественных мероприятий.

Он отметил, что на ПМЭФ было подписано соглашение о сотрудничестве между Татарстаном и Севастополем в торгово-экономической, научно-технической, культурной и иных сферах. Также в Крыму и Севастополе работает представительство Татарстана, а ряд крупных компаний республики активно сотрудничают с местными партнерами.

— Есть большой потенциал для наращивания поставок и укрепления контактов между нашими регионами в таких сферах, как энергетика, машиностроение, IT-технологии, — подчеркнул Минниханов.

Он добавил, что в рамках подписанного соглашения детально прорабатываются направления для развития сотрудничества и что «регионы должны сотрудничать, и подчеркнул наличие дорожной карты в сфере промышленности и планы по разработке подобных документов для других направлений.

предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

Михаил Развожаев, в свою очередь, поблагодарил Рустама Минниханова за внимание к развитию сотрудничества между регионами и отметил, что «у него вообще никогда слова с делом не расходятся». Он рассказал о визите делегации из Татарстана во главе с вице-премьером республики, которая отработала несколько дней в Севастополе после подписания соглашения.

Губернатор Севастополя подчеркнул, что Татарстан обладает огромным опытом в создании технопарков и развитии промышленного потенциала, и выразил надежду на получение рекомендаций и привлечение инвесторов из Татарстана для развития севастопольских площадок.

— Мы сегодня заинтересованы максимально развивать сотрудничество в совершенно разных направлениях. И прежде всего рассчитываем, что наши коллеги нам помогут с тем, чтобы выбрать правильную стратегию промышленного развития, — заключил Михаил Развожаев.

Рената Валеева