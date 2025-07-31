Заградительная пошлина на экспорт нефтепродуктов продлена на два года

Ранее эта заградительная пошлина была введена в качестве меры борьбы с «серым экспортом» нефтепродуктов

Фото: Максим Платонов

Правительство внесло изменения в методику расчета ставок экспортных пошлин на отдельные виды нефтепродуктов, продлив действие пошлины в 50 тыс. рублей за тонну до 1 января 2028 года. Соответствующее постановление опубликовано сегодня.

Ранее эта заградительная пошлина была введена в качестве меры борьбы с «серым экспортом» нефтепродуктов, когда перекупщики экспортировали топливо, за которое производители получали выплаты из бюджета в рамках «топливного демпфера». Изначально установленная на уровне 20 тыс. рублей за тонну, она была увеличена до 50 тыс. рублей на фоне осеннего кризиса 2023 года и распространена практически на все виды нефтепродуктов.

Помимо продления срока действия пошлины, правительство расширило список нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ), освобожденных от ее уплаты. Если ранее от пошлины освобождались НПЗ, переработавшие в 2022 году свыше 1 млн тонн нефти, то теперь это право распространяется и на предприятия, переработавшие свыше 500 тыс. тонн нефти в том же году.



Согласно постановлению, Федеральной налоговой службе (ФНС) поручено предоставлять Федеральной таможенной службе (ФТС) перечень организаций с указанием ИНН, имеющих свидетельство о регистрации лица, совершающего операции по переработке нефтяного сырья, подтверждающее переработку более 500 тыс. тонн нефти в 2022 году.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Стоит отметить, что в настоящее время правительством введен почти полный запрет на экспорт бензинов — с 30 июля по 31 августа текущего года. Ранее, с 1 марта по 31 августа 2025 года, был введен запрет на экспорт бензина только для непроизводителей. Недавний запрет на экспорт распространяется и на производителей, за исключением поставок в рамках гуманитарной помощи, экспорта производителями в рамках межправсоглашений в пределах объемов, предусмотренных индикативными балансами, и ряда других исключений. Данная мера была принята «для сохранения стабильной ситуации на внутреннем топливном рынке в период высокого сезонного спроса и сельскохозяйственных полевых работ».

В постановлении также внесены некоторые изменения «для служебного пользования», детали которых не раскрываются.

Рената Валеева