Роскомнадзор опроверг информацию об утечке данных из «Аэрофлота»
28 июля в работе информационных систем компании произошел сбой
Роскомнадзор опроверг появившуюся ранее информацию о якобы имевшей место утечке данных из авиакомпании «Аэрофлот». Об этом РИА «Новости» сообщили в пресс-службе ведомства.
— По состоянию на 14.00 31 июля 2025 года информация о возможной утечке данных из компании не получила подтверждения, — заявили в Роскомнадзоре.
Напомним, что 28 июля в работе информационных систем «Аэрофлота» произошел сбой, вызвавший перебои в работе сервисов и массовые отмены и переносы рейсов. Генеральная прокуратура РФ сообщила, что причиной сбоя стала хакерская атака, и возбудила уголовное дело о неправомерном доступе к компьютерной информации.
Ранее Роскомнадзор также заявлял, что следит за ситуацией и не располагает подтвержденными фактами компрометации персональных данных клиентов или сотрудников «Аэрофлота».
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