Роскомнадзор опроверг информацию об утечке данных из «Аэрофлота»

28 июля в работе информационных систем компании произошел сбой

Фото: Рената Валеева

Роскомнадзор опроверг появившуюся ранее информацию о якобы имевшей место утечке данных из авиакомпании «Аэрофлот». Об этом РИА «Новости» сообщили в пресс-службе ведомства.

— По состоянию на 14.00 31 июля 2025 года информация о возможной утечке данных из компании не получила подтверждения, — заявили в Роскомнадзоре.

Напомним, что 28 июля в работе информационных систем «Аэрофлота» произошел сбой, вызвавший перебои в работе сервисов и массовые отмены и переносы рейсов. Генеральная прокуратура РФ сообщила, что причиной сбоя стала хакерская атака, и возбудила уголовное дело о неправомерном доступе к компьютерной информации.

Ранее Роскомнадзор также заявлял, что следит за ситуацией и не располагает подтвержденными фактами компрометации персональных данных клиентов или сотрудников «Аэрофлота».

Рената Валеева