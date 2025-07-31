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Следком России выявил 18 иностранных наемников, воюющих на стороне Украины

10:58, 31.07.2025

Наемники прибыли из Ирландии, Кипра, Грузии, Колумбии и Канады

Следком России выявил 18 иностранных наемников, воюющих на стороне Украины
Фото: Максим Платонов

Следком России установил личности 18 иностранных наемников, которые воюют на стороне Украины. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе СК.

Наемники прибыли из Ирландии, Кипра, Грузии, Колумбии и Канады. Им уже предъявлены заочные обвинения в наемничестве.

— За последние две недели установлены личности и заочно предъявлены обвинения, — говорится в сообщении.

Также завершено расследование в отношении литовца Раймондаса Урвикиса, который в 2023 году прибыл на Украину и вступил в интернациональный легион. Он участвовал в боевых действиях за денежное вознаграждение и также получил заочное обвинение.

Накануне американского наемника Райана О'Лири* включили в перечень террористов и экстремистов.

Анастасия Фартыгина
Справка

*включен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.

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