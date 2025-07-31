Следком России выявил 18 иностранных наемников, воюющих на стороне Украины
Наемники прибыли из Ирландии, Кипра, Грузии, Колумбии и Канады
Следком России установил личности 18 иностранных наемников, которые воюют на стороне Украины. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе СК.
Наемники прибыли из Ирландии, Кипра, Грузии, Колумбии и Канады. Им уже предъявлены заочные обвинения в наемничестве.
— За последние две недели установлены личности и заочно предъявлены обвинения, — говорится в сообщении.
Также завершено расследование в отношении литовца Раймондаса Урвикиса, который в 2023 году прибыл на Украину и вступил в интернациональный легион. Он участвовал в боевых действиях за денежное вознаграждение и также получил заочное обвинение.
Накануне американского наемника Райана О'Лири* включили в перечень террористов и экстремистов.
Справка
*включен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.
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