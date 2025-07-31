В Калифорнии разбился истребитель F-35C

Пилот успел катапультироваться и не получил травм

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Истребитель F-35C потерпел крушение недалеко от авиабазы ВМС США Лемур в Калифорнии. Пилот успел катапультироваться и не получил травм, сообщает пресс-служба авиабазы, сообщили РИА «Новости».

В официальном заявлении говорится: «Авиабаза ВМС США Лемур может подтвердить авиационный инцидент. Истребитель F-35C упал недалеко от нашей базы. Пилот успешно катапультировался и находится в безопасности. Пострадавших среди других военнослужащих нет».

Авиабаза Лемур расположена примерно в 64 километрах к юго-западу от города Фресно в центральной части Калифорнии. Информация о причинах крушения пока не раскрыта.

Анастасия Фартыгина