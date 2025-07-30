Пользователи приложения и автоматов Rostic's жалуются на перебои

С подобными проблемами столкнулись посетители заведений в Татарстане

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Приложение и автоматы для самостоятельного заказа сети быстрого питания Rostic's столкнулись с перебоями в работе. Пользователи по всей стране сообщают о проблемах с доступом к онлайн-сервисам и невозможностью сделать заказ в самих заведениях.

С подобными проблемами столкнулись посетители заведений в Татарстане.

По данным сервиса Downdetector, сбои начались около 18.30 по московскому времени. За последний час зафиксирована 71 жалоба от пользователей. Основные жалобы касаются нестабильной работы приложения и веб-сайта Rostic's.

Наибольшее количество сообщений о проблемах поступает из Москвы и Санкт-Петербурга, а также из Свердловской, Брянской и Московской областей.

Рената Валеева