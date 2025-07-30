В Казани продана половина билетов на ЧР по легкой атлетике — Леонов

Он отметил, что, помимо спортивных соревнований, зрителей ожидает насыщенная околоспортивная программа

Фото: Динар Фатыхов

За две недели до начала ПСБ чемпионата России по легкой атлетике, который пройдет в Казани с 7 по 10 августа, продано около 10 тыс. билетов, что составляет примерно половину от общего количества. Об этом сообщил министр спорта Татарстана Владимир Леонов, пишет РИА «Новости».

— Несмотря на то, что активная медиакампания только началась, уже реализовано порядка 10 тысяч билетов из общего количества 20 тысяч. Я думаю, в ближайшие дни все билеты на наши трибуны будут проданы, — выразил уверенность министр.

Он отметил, что, помимо спортивных соревнований, зрителей ожидает насыщенная околоспортивная программа, включающая ночной забег для любителей, развлекательные мероприятия для детей и молодежи, а также выступления 30 представителей Татарстана.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Исполнительный директор Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Борис Ярышевский подчеркнул, что новая философия организации направлена на превращение спортивных мероприятий в масштабные фестивали, интересные широкому кругу населения.

— Мы не только усиливаем спортивную составляющую, но и начинаем работать с массовым зрителем. Продажа билетов на чемпионат России — это уникальное событие, ранее проход был бесплатным. Но мы делаем мероприятие на таком уровне и такого качества, что не сомневаемся — трибуны будут заполнены, — заявил Ярышевский.

Для привлечения зрителей планируется автограф-сессия с ведущими спортсменами, выступления известных артистов, забег «люди против роботов» и другие развлекательные активности. Совместно с главой республики Рустамом Миннихановым чемпионат откроет певица Татьяна Куртукова.



Рената Валеева