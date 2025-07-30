Вильфанд: ПФО ждет обмеление и проблемы для судов

Аналогичная ситуация прогнозируется в Кировской области, а также на отдельных участках реки Уфа в Башкортостане

Фото: Людмила Губаева

Гидрометцентр России предупреждает о надвигающихся погодных аномалиях в ряде регионов страны. Сильные дожди, способные вызвать подъем воды до критических отметок и привести к подтоплениям, ожидаются в Уральском, Приволжском, Сибирском, Дальневосточном и Северо-Западном федеральных округах. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, пишет ТАСС.

Наиболее сложная ситуация прогнозируется в центральных районах Красноярского края и в Хакасии, где ожидаются сильные дожди и грозы. В Томской области, где сильные осадки уже прошли, на реке Васюган возможно превышение неблагоприятной отметки и небольшие подтопления. Жителям Амурской области, Еврейской автономной области и Хабаровского края следует быть готовыми к сильным ливневым дождям, грозам и ветру до 20 м/с, что может привести к подтоплению огородов, садов и дорог.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

В Свердловской, Курганской и Челябинской областях прогнозируются интенсивные осадки и значительное повышение уровня воды в реках, с возможным выходом воды за пойму и подтоплением территорий. В Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах, из-за длительных и сильных осадков на реках Иртыш, Конда и Обь, также не исключаются подтопления в ряде населенных пунктов.

Наряду с угрозой наводнений, во многих регионах наблюдается и противоположная проблема — обмеление рек. В Республике Коми на реках Вычегда и Печора уровень воды достигнет критически низких отметок, что затруднит судоходство. Аналогичная ситуация прогнозируется в Кировской области, а также на отдельных участках реки Уфа в Башкортостане, где судоходство может стать невозможным.

Днем 31 июля на крайнем востоке Татарстана возможны небольшие дожди. Ночью температура воздуха опустится до +11, днем из-за увеличения облачности температура будет не выше +26.

Рената Валеева