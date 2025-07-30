Минсельхоз включил русские тройки в программу скачек на приз президента в Казани

Программа испытаний лошадей на Казанском ипподроме 30 августа будет дополнена с учетом этого предложения

Фото: Максим Платонов

Состязания русских троек, которые пройдут 30 августа 2025 года в Казани, включены в программу скачек на приз президента России. Это стало возможным благодаря поддержке Минсельхоза и председателя наблюдательного совета АНО «Содружество мастеров и любителей русской тройки» Дмитрия Киселева, пишет РИА «Новости».

Минсельхоз России поддержал обращение Киселева, направленное президенту, о включении состязаний русских троек в программу престижных скачек. Программа испытаний лошадей на Казанском ипподроме 30 августа будет дополнена с учетом этого предложения.

Киселев сообщил о ведущейся работе по включению соревнований по езде на русской тройке во Всероссийский реестр национальных неолимпийских видов спорта, что позволит создать федерацию и организовывать регулярные чемпионаты России.

Киселев подчеркнул, что русская тройка является неотъемлемой частью русской культуры и гордостью национальной традиции. Он отметил уникальность этой упряжки, в которой коренная лошадь идет рысью, а пристяжные — галопом, что позволяет развивать высокую скорость и покрывать большие расстояния.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Главная особенность русской тройки — разноаллюрная упряжка. На соревнованиях представлены два основных направления: фигурная езда, демонстрирующая мастерство управления, и скоростные забеги, выявляющие наиболее быстрые и слаженные команды.

Рената Валеева