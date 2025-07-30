Губернатор Самарской области Федорищев призвал сократить госфинансирование клубов

Предлагает запретить выделять свыше 50% бюджета командам высших достижений

Фото: Динар Фатыхов

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев предложил запретить выделять госфинансирование свыше 50% бюджета командам высших достижений. Чиновник считает, что за основу можно взять существующую схему из Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

— В моем представлении необходимо запретить командам высших достижений иметь государственное финансирование свыше 50 процентов бюджета. Как в хоккее. Это наше видение, но мы полностью доверяем спортивному руководству страны, — сказал Вячеслав Федорищев «Спорт-Экспрессу».

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В КХЛ действует потолок зарплат: клубы не могут потратить на заработную плату свыше определенной суммы.

В ноябре прошлого года Федорищев публично заявил о коррупции в футбольном судействе. Губернатору стало известно о долге самарских «Крыльев Советов» в 36 млн рублей «судейскому корпусу». По заявлению губернатора полиция возбудила уголовное дело о мошенничестве.

Зульфат Шафигуллин