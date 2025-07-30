Татарстан попал в шестерку лидеров по вводу нежилой недвижимости в России

Республика уступила лишь Московской области, Москве, Свердловской области, Санкт-Петербургу и Краснодарскому краю

Фото: Артем Дергунов

Татарстан вошел в число лидеров среди субъектов России по общему объему введенной в эксплуатацию нежилой недвижимости в первом полугодии 2025 года. Об этом сообщил зампредседателя правительства Марат Хуснуллин. Он подчеркнул важность строительства коммерческих, производственных, административных и социальных объектов для формирования комфортной городской среды и устойчивого экономического роста, пишет пресс-служба.

Согласно данным Минстроя, в Татарстане за первые шесть месяцев 2025 года введено 493,8 тыс. кв. метров нежилых зданий. Это позволило республике занять шестое место в общероссийском рейтинге, уступив лишь Московской области, Москве, Свердловской области, Санкт-Петербургу и Краснодарскому краю.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В целом по России за первое полугодие 2025 года было введено 14,2 млн кв. м нежилых помещений, что на 11% больше, чем в прошлом году. Наибольший прирост наблюдается в сфере торговых площадей (+25,3%) и административных зданий (+21,9%).

Министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин, также комментируя статистику, подчеркнул разноплановость развития нежилого строительства по федеральным округам.



В 2025 году в Татарстане планируют ввести в эксплуатацию 1,8 млн кв. м нежилых помещений. Это больше, чем в 2024 году, когда было построено более 1,7 млн кв. метров.

Рената Валеева