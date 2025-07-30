Суды Татарстана оштрафовали более 300 предпринимателей за то, что они не сообщили о начале работы

За первые пять месяцев было проведено 352 инспекционных визита, и по всем случаям были выявлены нарушения

Фото: Людмила Губаева

С 1 марта 2025 года Роспотребнадзор по Татарстану начал строгий контроль за соблюдением обязательства юрлиц и индивидуальных предпринимателей по подаче уведомлений о начале определенных видов деятельности. Это связано с необходимостью информирования надзорных органов о старте бизнеса, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора республики.

За первые пять месяцев работы управления было проведено 352 инспекционных визита, и по всем случаям были выявлены нарушения. Все проверенные организации не подали необходимые уведомления, что нарушает закон «О защите прав юрлиц и индивидуальных предпринимателей». В результате составлено 352 протокола об административных правонарушениях.

Суды Республики Татарстан уже назначили штрафы на общую сумму 176 000 рублей за непредставление уведомлений. Кроме того, семи предпринимателям вынесены предупреждения.

Важно помнить, что уведомления о начале деятельности должны подаваться через Единый портал государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ) до начала фактической работы.

Анастасия Фартыгина