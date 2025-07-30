Суды Татарстана оштрафовали более 300 предпринимателей за то, что они не сообщили о начале работы
За первые пять месяцев было проведено 352 инспекционных визита, и по всем случаям были выявлены нарушения
С 1 марта 2025 года Роспотребнадзор по Татарстану начал строгий контроль за соблюдением обязательства юрлиц и индивидуальных предпринимателей по подаче уведомлений о начале определенных видов деятельности. Это связано с необходимостью информирования надзорных органов о старте бизнеса, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора республики.
За первые пять месяцев работы управления было проведено 352 инспекционных визита, и по всем случаям были выявлены нарушения. Все проверенные организации не подали необходимые уведомления, что нарушает закон «О защите прав юрлиц и индивидуальных предпринимателей». В результате составлено 352 протокола об административных правонарушениях.
- Суды Республики Татарстан уже назначили штрафы на общую сумму 176 000 рублей за непредставление уведомлений. Кроме того, семи предпринимателям вынесены предупреждения.
Важно помнить, что уведомления о начале деятельности должны подаваться через Единый портал государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ) до начала фактической работы.
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