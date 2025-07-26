Модернизация коммунальной инфраструктуры в Татарстане выполнена на 57%

Наиболее успешно реализуется программа обеспечения населения питьевой водой, где выполнено уже 78% работ

Фото: Максим Платонов

В Татарстане продолжается активная работа по модернизации коммунальной инфраструктуры в рамках федеральных и республиканских программ. На сегодняшний день выполнение работ оценивается в 57% от запланированного объема, охватывающего 136 объектов. Об этом сообщили в пресс-службе правительства республики.

Наиболее успешно реализуется программа обеспечения населения питьевой водой, где выполнено уже 78% работ. Подрядчики ведут работы на 48 объектах, а 40 уже завершены, три из которых сданы за последние две недели.

По модернизации очистных сооружений и капремонту сетей канализации общее выполнение составляет 31%. Программа установки блочно-модульных котельных и котлов наружного размещения в бюджетных учреждениях выполнена на 75%. В работе находится 24 объекта, 8 уже завершены.

В рамках программы по восстановлению уличного освещения в населенных пунктах завершены работы на 103 объектах, что составляет 40% от общего объема.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Реконструкция и строительство сетей газораспределения и газопотребления ведутся на 16 объектах, три из которых уже сданы. Общее выполнение строительно-монтажных работ оценивается в 52%.

По четырем объектам госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий» выполнено 67% от запланированного объема.

За прошедшие две недели работы были завершены на 13 объектах в Набережных Челнах, а также в Нижнекамском, Высокогорском, Муслюмовском, Кайбицком, Спасском, Сабинском и Тюлячинском районах республики.

Рената Валеева