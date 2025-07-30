Дмитрий Губерниев: «Казань — конкурент Москвы»

Комментатор поделился мнением о предстоящем чемпионате России по легкой атлетике, который пройдет в Казани с 7 по 10 августа

Комментатор Дмитрий Губерниев поделился мнением о предстоящем чемпионате России по легкой атлетике, который пройдет в Казани с 7 по 10 августа. Он уверен, что это событие станет важным не только для спорта, но и для всей страны.

— Легкая атлетика — не просто королева спорта. Казань — не просто влюбленная в спорт республика и конкурент Москвы. Это четыре дня, которые потрясут мир», — заявил Губерниев на пресс-конференции.

Он подчеркнул, что организаторы соревнований в Казани способны создать уникальную атмосферу: «Нет сомнений, что Казань хорошо организует соревнования. Легкая атлетика и четыре казанских дня — то, что нам нужно с точки зрения развития спортивной России».

По словам комментатора, чемпионат станет настоящим фестивалем, где спорт и культура объединятся.

Анастасия Фартыгина