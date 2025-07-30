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Дмитрий Губерниев: «Казань — конкурент Москвы»

13:47, 30.07.2025

Комментатор поделился мнением о предстоящем чемпионате России по легкой атлетике, который пройдет в Казани с 7 по 10 августа

Дмитрий Губерниев: «Казань — конкурент Москвы»
Фото: предоставлено пресс-службой Минспорта РТ

Комментатор Дмитрий Губерниев поделился мнением о предстоящем чемпионате России по легкой атлетике, который пройдет в Казани с 7 по 10 августа. Он уверен, что это событие станет важным не только для спорта, но и для всей страны.

— Легкая атлетика — не просто королева спорта. Казань — не просто влюбленная в спорт республика и конкурент Москвы. Это четыре дня, которые потрясут мир», — заявил Губерниев на пресс-конференции.

Он подчеркнул, что организаторы соревнований в Казани способны создать уникальную атмосферу: «Нет сомнений, что Казань хорошо организует соревнования. Легкая атлетика и четыре казанских дня — то, что нам нужно с точки зрения развития спортивной России».

  • По словам комментатора, чемпионат станет настоящим фестивалем, где спорт и культура объединятся.
Анастасия Фартыгина

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