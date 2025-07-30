На вокзалах Казани оказали помощь более 1,5 тыс. людей с ОВЗ

Наибольшее количество обращений поступило от пассажиров в Нижнем Новгороде — 3091 человек

Фото: Динар Фатыхов

В первом полугодии 2025 года специализированная помощь на вокзалах Горьковской железной дороги была оказана почти 14 тыс. граждан с ограниченными возможностями здоровья. Это на 10% больше, чем в прошлом году. Об этом сообщили в пресс-службе РЖД.

Наибольшее количество обращений поступило от пассажиров в Нижнем Новгороде — 3091 человек, за ним следуют Киров с 2437 запросами и Казань, где помощь получили 1529 человек. Ижевск замыкает список с 1150 обращениями.

Напомним, что в Татарстане планируют построить железную дорогу от аэропорта Казани до Набережных Челнов. Она может появиться в 2060-х годах.



Анастасия Фартыгина