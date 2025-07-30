«М.Видео-Эльдорадо» избавляется от трех торговых площадок в Казани почти за 1,3 млрд рублей

Речь идет о помещениях в ТЦ «Сити Центр», «Тандем» и XL

Два помещения из трех пытались продать еще в 2023-м

Сразу три помещения, в которых располагаются магазины по продаже техники под брендом «М.Видео-Эльдорадо», выставили на продажу. Соответствующие предложения можно увидеть на сайте бесплатных объявлений.

Самый свежий лот — помещение, расположенное в ТЦ «Тандем», площадью 4,8 тыс. квадратных метров. За него планируется выручить 620 миллионов рублей. То есть один «квадрат» будущему покупателю обойдется примерно в 130 тысяч. Стоит отметить, ценник установлен ниже уровня — по данным «Домклика», средняя цена за квадратный метр коммерческой недвижимости в Казани составляет 196,9 тыс. рублей.

Оставшиеся два помещения расположены в ТЦ «Сити Центр» и ТЦ XL — по 2,2 и 2,8 тыс. квадратных метров соответственно. Их стоимость составляет 317 и 327 миллионов рублей соответственно. Отметим, что эти же помещения компания продавала еще в октябре 2023 года. Однако тогда стоимость была иной. За помещение в «Сити Центре» просили 330 миллионов, а в ТЦ XL — 197.

скриншот с сайта Авито

Как и в прошлый раз, важным условием при продаже является сохранение на приобретенных площадях долгосрочного арендатора в виде магазинов «М.Видео-Эльдорадо».

Оперативный комментарий от представителя сети получить не удалось.

Аналогичные требования есть и к помещениям, выставленным на продажу в других городах. Так, этот же автор объявления предлагает приобрести схожие объекты недвижимости в Кемерово, Нижнем Тагиле и других городах. Всего около 40 активных предложений.

«М.Видео» продает площади в других городах

Группу «М.Видео-Эльдорадо» создали в 2018 году, после того как «М.Видео» сообщило о покупке ретейлера «Эльдорадо» за 45,5 млрд рублей. Обе компании на тот момент входили в группу «Сафмар» Михаила Гуцериева. В 2022 году основной владелец Саид Гуцериев договорился о продаже акций, принадлежащих ему прямо или косвенно. В июле 2024 года компания объявила, что тогдашний гендиректор ПАО «М.Видео» Билан Ужахов стал мажоритарным акционером группы.

В начале года источники «Ведомостей» сообщили, что группа может сменить владельца. По их словам, «М.Видео-Эльдорадо» ведет переговоры «с одним из банков». В феврале новым гендиректором стал Феликс Либ из Natura Siberica.

В середине марта группа объявила о появлении новых акционеров, но не назвала их имен.

— В компании произойдут изменения на всех уровнях корпоративного управления — в совете директоров и топ-менеджменте. Первые платежи от новых акционеров в размере 11,5 млрд рублей уже поступили в компанию, общий объем инвестиций в компанию в марте-апреле 2025 года для реализации стратегии долгосрочного развития группы составит 30 млрд рублей, — говорилось в сообщении.



Дмитрий Зайцев