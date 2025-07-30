Продажи новостроек в Татарстане в июне 2025 года упали в два раза

Причины такого падения связаны с изменениями в ипотечном кредитовании

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В июне 2025 года продажи новостроек в Татарстане сократились в два раза по сравнению с прошлым годом. По данным Росреестра, количество зарегистрированных договоров долевого участия (ДДУ) составило 1419, что значительно меньше, чем в июне 2024 года, когда было зарегистрировано 2768 сделок. Результатами исследования поделилась в своем телеграм-канале глава агентства недвижимости Анастасия Гизатова.

Причины такого падения связаны с изменениями в ипотечном кредитовании. С 1 июля 2024 года была введена льготная ипотека с процентной ставкой 8% на новостройки, что привело к тому, что многие желающие поспешили заключить договор долевого участия (ДДУ) до изменения условий. В результате в июне 2024 года наблюдался всплеск сделок.

Тем не менее текущие показатели июня 2025 года находятся на уровне, сопоставимом с 2020 и 2021 годами. Например, в 2020 году было зарегистрировано 1161 ДДУ, а в 2021-м — 1536.

Напомним, что Казань вошла в топ-5 российских городов по средней площади квартир на первичном рынке в первой половине 2025 года. Средняя площадь жилья в столице Татарстана составила 52 квадратных метра, что на 1,1 кв. м меньше, чем годом ранее.



Анастасия Фартыгина