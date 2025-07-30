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В Вахитовском районе Казани 31 июля отключат воду из-за подключения нового ЖК

09:55, 30.07.2025

В общей сложности отключение затронет 7 многоквартирных домов и один частный дом

В Вахитовском районе Казани 31 июля отключат воду из-за подключения нового ЖК
Фото: Артем Дергунов

В Вахитовском районе Казани с 9:00 31 июля до 9:00 1 августа 2025 года в связи с подключением жилого комплекса по улице Чехова будет временно отключено водоснабжение.

Под отключение попадают следующие адреса:

  • Чехова: 8/2, 29, 31, 36, 51, 53, 57, 2, 28, 36а, 51г/668, 53;
  • Груздева: 2/8;
  • Достоевского: 30, 30/1;
  • Лесгафта: 18, 29;
  • Айвазовского: 28.

В общей сложности отключение затронет 7 многоквартирных домов и один частный дом.

Анастасия Фартыгина

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