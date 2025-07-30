В Елабужском районе Татарстана женщина спасла дочь и внука из горящей квартиры
Пожарные оперативно ликвидировали огонь, никто не пострадал. Предварительная причина возгорания — нарушение правил эксплуатации электрооборудования
В селе Яковлево Елабужского района произошел пожар в одноэтажном доме, где одна из двух квартир была занята. Возгорание началось на веранде жилой квартиры, когда хозяйка находилась в огороде. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Татарстану.
Увидев дым, женщина быстро вернулась в дом, разбудила свою 23-летнюю дочь и 6-летнего внука, и вывела их на улицу. Благодаря ее быстрой реакции, семья успела покинуть опасное место до прибытия пожарных.
- Пожарные оперативно ликвидировали огонь, никто не пострадал. Предварительная причина возгорания — нарушение правил эксплуатации электрооборудования.
Напомним, что в Татарстане за сутки пожарные 12 раз выезжали на тушение пожаров.
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