В Елабужском районе Татарстана женщина спасла дочь и внука из горящей квартиры

Пожарные оперативно ликвидировали огонь, никто не пострадал. Предварительная причина возгорания — нарушение правил эксплуатации электрооборудования

В селе Яковлево Елабужского района произошел пожар в одноэтажном доме, где одна из двух квартир была занята. Возгорание началось на веранде жилой квартиры, когда хозяйка находилась в огороде. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Татарстану.

Увидев дым, женщина быстро вернулась в дом, разбудила свою 23-летнюю дочь и 6-летнего внука, и вывела их на улицу. Благодаря ее быстрой реакции, семья успела покинуть опасное место до прибытия пожарных.

Пожарные оперативно ликвидировали огонь, никто не пострадал. Предварительная причина возгорания — нарушение правил эксплуатации электрооборудования.

Напомним, что в Татарстане за сутки пожарные 12 раз выезжали на тушение пожаров.



Анастасия Фартыгина