В Татарстане введен карантин по бешенству в Сабинском районе
Карантинные меры будут действовать в течение 60 дней после уничтожения последнего животного
В Сатышевском сельском поселении Сабинского района Татарстана введен карантин по бешенству. Соответствующий указ подписал раис Татарстана Рустам Минниханов.
Эпизоотическим очагом стала территория личного подсобного хозяйства, расположенного по адресу: ул. Кирова, 2, село Сатышево. Неблагополучной зоной объявлена территория в радиусе 2 км от границ очага, охватывающая Сатышевское, Нижнешитцинское и Юлбатское сельские поселения.
На указанной территории введен ряд ограничений:
- запрещено лечение больных животных, восприимчивых к инфекции;
- запрещено посещение территории посторонними лицами;
- запрещен ввоз животных, за исключением вакцинированных против бешенства;
- запрещено проведение ярмарок, выставок и других мероприятий, связанных со скоплением восприимчивых животных.
Карантинные меры будут действовать в течение 60 дней после уничтожения последнего животного, подозреваемого в заражении бешенством.
В Татарстане снова объявили карантин по бешенству — уже в десятый раз с начала года. В Высокогорском районе бродячая собака укусила восьмилетнего мальчика, и анализы подтвердили: животное было заражено смертельно опасным вирусом.
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