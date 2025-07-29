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В Татарстане введен карантин по бешенству в Сабинском районе

20:04, 29.07.2025

Карантинные меры будут действовать в течение 60 дней после уничтожения последнего животного

В Татарстане введен карантин по бешенству в Сабинском районе
Фото: Реальное время

В Сатышевском сельском поселении Сабинского района Татарстана введен карантин по бешенству. Соответствующий указ подписал раис Татарстана Рустам Минниханов.

Эпизоотическим очагом стала территория личного подсобного хозяйства, расположенного по адресу: ул. Кирова, 2, село Сатышево. Неблагополучной зоной объявлена территория в радиусе 2 км от границ очага, охватывающая Сатышевское, Нижнешитцинское и Юлбатское сельские поселения.

На указанной территории введен ряд ограничений:

  • запрещено лечение больных животных, восприимчивых к инфекции;
  • запрещено посещение территории посторонними лицами;
  • запрещен ввоз животных, за исключением вакцинированных против бешенства;
  • запрещено проведение ярмарок, выставок и других мероприятий, связанных со скоплением восприимчивых животных.

Карантинные меры будут действовать в течение 60 дней после уничтожения последнего животного, подозреваемого в заражении бешенством.

В Татарстане снова объявили карантин по бешенству — уже в десятый раз с начала года. В Высокогорском районе бродячая собака укусила восьмилетнего мальчика, и анализы подтвердили: животное было заражено смертельно опасным вирусом.

Рената Валеева

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