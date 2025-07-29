Госдума рассмотрит законопроект о запрете работы коллекторам, связанным с недружественными странами

Законопроект претерпел значительные изменения в процессе доработки

Фото: Татьяна Демина

Группа депутатов внесла в Госдуму законопроект, предусматривающий запрет на осуществление деятельности по возврату просроченной задолженности (коллекторской деятельности) на территории России организациями, связанными с недружественными государствами. Законопроект, ранее поддержанный правительством и профильным комитетом Госдумы по финансовому рынку, претерпел значительные изменения в процессе доработки.

Изначально, в марте 2024 года, документ предполагал ограничение работы коллекторских агентств с иностранным капиталом, превышающим 25%. Но после отзыва правительства, он был пересмотрен с целью соответствия договору о Евразийском экономическом союзе и уточнения механизма реализации.

В декабрьской редакции 2024 года акцент был сделан на запрет работы только тем российским юрлицам, которые связаны с государствами, совершающими недружественные действия в отношении России. В январе 2025 года правительство вновь выразило поддержку законопроекту, но указало на необходимость конкретизации механизма реализации и установления отлагательного срока вступления в силу.

Актуальная редакция, представленная во вторник, предлагает ввести запрет на работу для таких организаций с 1 марта 2026 года. Под «связью» с недружественными государствами понимается, в частности, участие в капитале иностранных граждан и юридических лиц, зарегистрированных или ведущих деятельность в этих странах.

Михаил Захаров / realnoevremya.ru

Ключевым изменением стало введение обязательного перечня сведений, которые коллекторские организации должны будут предоставить в Федеральную службу судебных приставов (ФССП). В этот список входят данные о конечных бенефициарах, долях участия, регистрационные номера и другие идентификаторы. Ответственность за полноту и достоверность информации возлагается на руководителя организации.

Законопроект также предусматривает новое основание для исключения из государственного реестра коллекторских организаций — непредставление, неполное представление или представление заведомо ложных сведений.

Действующие коллекторские организации будут обязаны в течение 90 календарных дней со дня вступления закона в силу предоставить в ФССП требуемые сведения, в противном случае они будут исключены из реестра.

В пояснительной записке к законопроекту подчеркивается, что его целью является предотвращение вывода доходов за рубеж и защита персональных данных россиян в условиях санкционного давления. Авторы законопроекта утверждают, что он не противоречит международным обязательствам России, включая договор о ЕАЭС.

Ожидается, что законопроект будет рассмотрен Госдумой в ближайшее время.

Рената Валеева