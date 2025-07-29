Ветераны СВО на встрече с замминистра обороны в Казани подняли вопрос о работе военкоматов

Они отметили недостаточную скорость работы в этих структурах и отсутствие автоматизации

Вопрос об улучшении работы военкоматов был поднят участниками первого чемпионата по профессиональному мастерству среди ветеранов СВО «Абилимпикс» на встрече с статс-секретарем — заместителем министра обороны, председателем фонда «Защитники Отечества» Анной Цивилевой и раисом Татарстана Рустамом Миннихановым в Казани. Ветераны отметили недостаточную скорость работы в этих структурах и отсутствие автоматизации.

Отвечая на вопросы участников, Анна Цивилева признала наличие проблем в работе военкоматов.

— Такая проблема действительно существует, — заявила она. Вместе с тем замминистра обороны подчеркнула, что в настоящее время ведется активная работа по улучшению ситуации. По ее словам, штат военкоматов укомплектован на 95%, и осуществляется серьезная работа по цифровизации ведомства. В качестве примера она привела возможность получения справки об участии в специальной военной операции через портал «Госуслуги».

Цивилева также сообщила о планах по трудоустройству в военкоматы участников и ветеранов СВО с ранениями, которые ищут работу. Данная инициатива, по мнению замминистра, позволит не только повысить эффективность работы военкоматов, но и обеспечить ветеранов достойной занятостью.

Встреча с Анной Цивилевой и Рустамом Миннихановым состоялась на площадке ИТ-парка им. Б. Рамеева в рамках первого чемпионата по профессиональному мастерству среди ветеранов СВО «Абилимпикс». Цивилева поблагодарила участников за участие в чемпионате, а Минниханов заверил в постоянной поддержке бойцов и ветеранов СВО в республике.

Рената Валеева