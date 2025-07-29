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Технологии

Zoom оштрафован в России почти на 80 млн рублей

16:56, 29.07.2025

Компания признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 13.49 КоАП РФ

Zoom оштрафован в России почти на 80 млн рублей
Фото: Артем Дергунов

Мировой суд в Москве оштрафовал компанию Zoom Communication, Inc на 79,6 млн рубля по административному делу о неисполнении обязанностей, предусмотренных законодательством о деятельности иностранных лиц в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на территории России. Об этом сообщает телеграм-канал судов общей юрисдикции Москвы.

Компания признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 13.49 КоАП РФ.

Дело рассматривалось мировым судьей судебного участка №422 Таганского района города Москвы.

Статья 13.49 КоАП РФ касается неисполнения иностранными лицами, владеющими информационными ресурсами, обязанностей, предусмотренных Федеральным законом «О деятельности иностранных лиц в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на территории Российской Федерации».

В июне МВД выпустило предупреждение о кибератаках, направленных на малый и средний бизнес. Злоумышленники используют онлайн-платформы, такие как Zoom и различные облачные сервисы, маскируя вредоносное ПО под полезный софт.

Рената Валеева

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