Аварийные комиссары почти 5 тыс. раз помогли водителям на М-12 «Восток» за полгода

Чаще всего водителям требовалась помощь из-за поломок транспортных средств

Фото: Динар Фатыхов

На скоростных участках дорог госкомпании «Автодор» аварийные комиссары в первом полугодии 2025 года выезжали на вызовы почти 70 тыс. раз. Значительная часть обращений пришлась на трассу М-12 «Восток», где помощь была оказана водителям в 4,7 тысячи случаев, сообщили в пресс-службе.

Основной задачей аварийных комиссаров является обеспечение безопасности дорожного движения, включая предотвращение ДТП путем прикрытия мест инцидентов. Чаще всего водителям требовалась помощь из-за поломок транспортных средств — это 56,4% всех вызовов.

На трассе М-12 «Восток» аварийные комиссары оказывали помощь с ремонтом автомобилей, предоставляя необходимое оборудование и инструменты. Помимо этого, свыше 2,4 тыс. раз аваркомы помогали автомобилистам с дозаправкой, доставляя топливо прямо на место.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Аварийные комиссары также следят за соблюдением правил остановки на трассе М-12, предотвращая незаконные остановки на обочинах и присутствие людей на проезжей части.

ДТП составили 5,7% всех событий, аваркомы обеспечивают безопасность на месте аварии, помогают пострадавшим и взаимодействуют с экстренными службами.

В целом на каждый экипаж приходится в среднем 488 выездов, что на 23% больше, чем годом ранее. Увеличение нагрузки связано с ростом сети скоростных дорог, находящихся в доверительном управлении госкомпании «Автодор». На сегодняшний день на скоростных трассах работает 151 экипаж, на 15 больше, чем в прошлом году.

Рената Валеева