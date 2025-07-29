Шлейхер: «Проиграли золото, сомнительные чувства на душе»

Российский прыгун в воду высказался о втором месте на чемпионате мира в Сингапуре

Российский прыгун в воду Никита Шлейхер поделился впечатлениями от завоевания серебряной медали на чемпионате мира в Сингапуре. В паре с Русланом Терновым россияне стали вторыми на соревнованиях по синхронным прыжкам с 10-метровой вышки.

Перед заключительным прыжком преимущество российских прыгунов над вторым местом превышало 13,11 балла. В итоговом протоколе Шлейхер и Терновой проиграли китайской паре Чэн Цзылун и Чжу Цзыфэн чуть меньше одного балла.

— Наш вид спорта очень непредсказуемый. Мы могли и в первый день совместных тренировок все хорошо отпрыгать, а могли и еще через год все развалить. Помогли ли китайцам судьи? Судьи все видят. Это был самый напряженный прыжок в моей жизни. Сомнительные чувства на душе теперь. Меньше балла проиграли всего… Выиграли серебро или проиграли золото? Проиграли золото, — сказал Шлейхер «Чемпионату».

Для России медаль стала второй в прыжках в воду на проходящем в Сингапуре чемпионате мира по водным видам спорта. Ранее Александр Бондарь и Анна Конаныхина завоевали бронзу в синхронных прыжках с вышки среди смешанных пар.

Зульфат Шафигуллин