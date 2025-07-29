Эксперт рассказал, чего не хватает «Рубину» для борьбы за медали РПЛ

Радимов считает, что команде Рахимова необходимо усилить состав

Фото: Динар Фатыхов

Бывший футболист «Зенита» Владислав Радимов рассказал, чего не хватает «Рубину» для борьбы за попадание в тройку лучших в чемпионате России. Эксперт считает, что команде Рашида Рахимова нужно усилить состав.

— За «шестерку», возможно, у «Рубина» и получится побороться. Выше — маловероятно, но «Рубин», видно, что это тренерская сильная команда, которая никому не даст спуску, с которой надо считаться, которая очень дисциплинированная, очень жесткая, хороша при стандартах. Но чтобы бороться с условной «тройкой», конечно же, нужны мастера гораздо выше качеством, — сказал Радимов «РБ Спорту».

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

«Рубин» на старте нового сезона Российской премьер-лиги (РПЛ) в гостях победил «Ахмат» (2:0) и сыграл вничью с «Зенитом» (2:2) в Казани. По ходу игры с питерцами команда Рахимова проигрывала после первого тайма с разницей в два мяча, но потом сравняла счет.

В прошлом розыгрыше Премьер-лиги «Рубин» занял седьмое место в таблице чемпионата. Годом ранее подопечные Рахимова финишировали на восьмой позиции.

Зульфат Шафигуллин