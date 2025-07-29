Эксперт рассказал, чего не хватает «Рубину» для борьбы за медали РПЛ
Радимов считает, что команде Рахимова необходимо усилить состав
Бывший футболист «Зенита» Владислав Радимов рассказал, чего не хватает «Рубину» для борьбы за попадание в тройку лучших в чемпионате России. Эксперт считает, что команде Рашида Рахимова нужно усилить состав.
— За «шестерку», возможно, у «Рубина» и получится побороться. Выше — маловероятно, но «Рубин», видно, что это тренерская сильная команда, которая никому не даст спуску, с которой надо считаться, которая очень дисциплинированная, очень жесткая, хороша при стандартах. Но чтобы бороться с условной «тройкой», конечно же, нужны мастера гораздо выше качеством, — сказал Радимов «РБ Спорту».
«Рубин» на старте нового сезона Российской премьер-лиги (РПЛ) в гостях победил «Ахмат» (2:0) и сыграл вничью с «Зенитом» (2:2) в Казани. По ходу игры с питерцами команда Рахимова проигрывала после первого тайма с разницей в два мяча, но потом сравняла счет.
В прошлом розыгрыше Премьер-лиги «Рубин» занял седьмое место в таблице чемпионата. Годом ранее подопечные Рахимова финишировали на восьмой позиции.
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