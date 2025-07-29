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Путин встретился с Германом Грефом для обсуждения работы Сбербанка

14:06, 29.07.2025

2024 год Сбербанк закончил с чистой прибылью в 1,5 трлн рублей, что на 6% больше по сравнению с предыдущим годом

Путин встретился с Германом Грефом для обсуждения работы Сбербанка
Фото: взято с сайта kremlin.ru

В Кремле состоялась встреча Владимира Путина с председателем правления Сбербанка Германом Грефом. Основное внимание было уделено итогам работы банка за прошлый год и текущим достижениям.

Греф сообщил, что 2024 год Сбербанк закончил с чистой прибылью в 1,5 трлн рублей, что на 6% больше по сравнению с предыдущим годом. Рентабельность капитала составила 24%, превысив запланированные 22%. Он уточнил, что депозитная база продолжает расти и высокие ставки по депозитам привлекают клиентов. В настоящее время у банка 110 миллионов клиентов и 3,5 миллиона компаний.

Однако Греф также указал на проблемы в ипотечном кредитовании. По его словам, ипотека сейчас не приносит прибыли банкам из-за жесткого регулирования.

— Ипотека для банков сегодня либо бездоходная, либо с отрицательной доходностью, — отметил он.
Путин подчеркнул важность того, чтобы банки не усложняли условия для заемщиков.

взято с сайта kremlin.ru

Греф также рассказал о новых технологиях, внедренных в банке. После ухода Apple с российского рынка Сбербанк разработал систему биометрических платежей, которая позволяет оплачивать покупки с помощью распознавания лица.

— Мы сделали с помощью математики 100-процентное распознавание лица, — добавил он.
В настоящее время в России установлено 1,2 млн терминалов, и к концу года их число должно достичь 1,5 млн.

Путин поддержал нововведения, отметив, что «оплачивать надо деньгами, но предъявляя себя».

Анастасия Фартыгина

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