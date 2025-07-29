Портфель накоплений клиентов Волго-Вятского банка Сбербанка достиг 2 трлн рублей

Объем портфеля срочных вкладов и накопительных счетов с начала года увеличился на 13%

Портфель вкладов и накопительных счетов физических лиц продемонстрировал рост на 13% с начала года и на 1 июля 2025 года достиг 2 трлн рублей. В лидерах по динамике — Чувашская Республика (+17%) Удмуртская Республика (+16%) и Кировская область (+16%). В условиях повышенной ключевой ставки жители сохраняют интерес к сберегательным инструментам.

Более 70% в портфеле вкладов физических лиц приходится на срочные вклады — 1,4 трлн рублей. В первом полугодии 2025 года количество открытых срочных вкладов увеличилось на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Александр Анащенко, председатель Волго-Вятского банка Сбербанка:

«На фоне повышенной ключевой ставки и доходности вкладов мы продолжаем фиксировать сберегательную модель поведения наших клиентов. Количество открытых срочных вкладов, которые дают возможность зафиксировать ставку на длительное время, увеличилось более чем на 20%. При этом мы продолжаем развивать линейку депозитных продуктов, стремясь создать оптимальные условия для сохранения и увеличения сбережений наших клиентов. Нам важно предлагать такие финансовые решения, которые позволят эффективно управлять своими средствами».

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