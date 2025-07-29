В Новосибирской области задержаны сторонники террористической организации

Задержанные организовали пропагандистские акции. Они расклеивали листовки с антироссийскими лозунгами и рисовали граффити

В Новосибирской области задержали двух сторонников украинской террористической организации «Легион Свобода России»*. По информации УФСБ, молодые люди были арестованы в селе Криводановка за действия, угрожающие безопасности России, пишет РИА «Новости».

Согласно данным ведомства, задержанные организовали пропагандистские акции в 2023 году. Они расклеивали листовки с антироссийскими лозунгами и рисовали граффити, поддерживающее террористическую деятельность «Легиона Свобода России»*. Также они переписывались с представителями этой организации, отправляя отчеты о своей деятельности.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по статьям о пропаганде терроризма и государственной измене. Суд уже избрал меру пресечения в виде содержания под стражей.

Также ФСБ России остановила подготовку теракта в Ростове-на-Дону, задержав мужчину из Центральной Азии, который планировал убийство высокопоставленного военнослужащего Минобороны России по заданию украинских спецслужб.



Анастасия Фартыгина