В России инициировали расследование против поставок полиэтилена из Азербайджана и Туркменистана

Полиэтилен из Азербайджана продавался с демпинговой маржой в 19,9%, а полипропилен — в 33,85%, что привело к убыткам для российских производителей

Фото: Реальное время

Крупнейшая нефтехимическая компания России СИБУР и ее дочерние предприятия «Казаньоргсинтез» и «Нижнекамскнефтехим» начали антидемпинговое расследование против производителей полиэтилена и полипропилена из Азербайджана и Туркменистана. Они подозревают, что эти страны поставляют продукцию на рынок ЕАЭС по заниженным ценам, пишет «Коммерсантъ».

По данным Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), в 2024 году полиэтилен из Азербайджана продавался с демпинговой маржой в 19,9%, а полипропилен — в 33,85%. Это приводит к убыткам для российских производителей. В случае подтверждения фактов демпинга, ЕЭК может ввести пошлины, квоты или даже полностью запретить импорт.

Эксперты отмечают, что в России производится достаточно полиэтилена, и дефицита нет. Импортируемые марки часто не производятся в стране или производятся в недостаточном количестве. Глава Rupec Дмитрий Семягин подчеркивает, что с 2021 по 2024 год доля импорта в потреблении в России снизилась с 27% до 16%.

Реальное время / realnoevremya.ru

Для Азербайджана российский рынок является основным, и потеря доступа к нему станет серьезной проблемой для местных поставщиков. В то же время переработчики пластмасс ранее просили правительство об облегчении импорта сырья, так как некоторые марки не производятся в России.

Напомним, что в Татарстане производители изделий из пластика снизили импорт в 2 раза и добиваются выпуска продукции без потери качества. Подробнее — в материале «Реального времени».

Анастасия Фартыгина