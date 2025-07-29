Мошенник продал КАМАЗ вместо его ремонта: владелец потерял 650 тыс. рублей

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье 158 часть 4 УК («Кража»)

Фото: Максим Платонов

Житель Краснодарского края стал жертвой мошенничества, когда доверился аферисту, обещавшему отремонтировать его грузовик КАМАЗ. Вместо выполнения работ мошенник продал автомобиль новым владельцам и скрылся с деньгами. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Татарстану.

39-летний предприниматель купил подержанный КАМАЗ, который нуждался в ремонте, в Кирове. Он через интернет нашел исполнителя из Набережных Челнов, который согласился восстановить машину за 650 тыс. рублей. Владелец перевел всю сумму авансом и передал грузовик на ремонт.

Однако вместо работы автослесарь продал КАМАЗ третьим лицам за более чем 1 млн рублей. Когда владелец начал выяснять, что происходит с его машиной, он понял, что стал жертвой обмана, и обратился в полицию. В результате оперативных действий автомобиль был найден в промзоне Набережных Челнов, но его уже успели переоформить на новых владельцев, которые также оказались обманутыми.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье 158 часть 4 УК («Кража»).

Анастасия Фартыгина