В Татарстане за сутки пожарные 12 раз выезжали на тушение пожаров

Специалисты также выезжали по ложным вызовам 14 раз

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Подразделения Государственной противопожарной службы Татарстана за минувшие сутки, 28 июля, 12 раз выезжали на тушение пожаров. Пять из них произошли в жилом секторе. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по республике.

По данным ведомства, пожарные также 14 раз выезжали по ложным вызовам: семь раз — на взаимодействие с другими службами и девять раз — для ликвидации последствий ДТП.

На водных объектах произошло одно происшествие.



Анастасия Фартыгина