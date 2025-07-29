В центре Манхэттена произошла стрельба: погибли пять человек

Комиссар полиции Нью-Йорка Джессика Тиш сообщила, что у стрелка была история психических заболеваний

В центре Манхэттена во время стрельбы в бизнес-центре погибли пять человек, среди которых был полицейский. Подозреваемый, 27-летний Шэйн Тамура из Лас-Вегаса, покончил с собой на 33-м этаже здания, откуда и вел огонь, сообщает CNN.

Стрельба началась в лобби офисного здания, где расположены штаб-квартиры таких компаний, как Blackstone и NFL. По данным полиции, стрелок действовал в одиночку.

Комиссар полиции Нью-Йорка Джессика Тиш сообщила, что у Тамуры была история психических заболеваний.

Мэр города Эрик Адамс подтвердил информацию о четырех погибших, включая полицейского. Полиция заблокировала здание и ограничила доступ к району 52-й Восточной улицы между Парк-авеню и Лексингтон-авеню из-за продолжающейся операции. ФБР также направило своих сотрудников на место происшествия.

Анастасия Фартыгина