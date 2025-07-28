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Эрдоган вновь предложил Турцию в качестве площадки для встречи Путина и Зеленского

19:34, 28.07.2025

Ранее министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил, что Эрдоган намерен ускорить организацию возможной встречи Путина с Зеленским в Стамбуле

Эрдоган вновь предложил Турцию в качестве площадки для встречи Путина и Зеленского
Фото: Максим Платонов

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о готовности Турции принять возможную встречу президента России Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского.

— Я при каждой возможности подчеркиваю нашу готовность принять на нашей территории встречу на уровне лидеров, — цитирует его слова РИА «Новости».

Ранее министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил, что Эрдоган намерен ускорить организацию возможной встречи Путина с Зеленским в Стамбуле.

Рената Валеева

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