В Астрахани введен режим ЧС после частичного обрушения жилой пятиэтажки

Жители получат 15 675 рублей

В Астрахани введен режим ЧС муниципального уровня в связи с частичным обрушением жилого пятиэтажного дома. Об этом сообщил журналистам губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин, пишет ТАСС.

— Городскими властями принято решение о введении режима чрезвычайной ситуации муниципального уровня, что дает право получить жителям выплаты в объеме 15 675 рублей. И также принято решение о компенсации полностью или частично утраченного имущества также за счет средств муниципального образования город Астрахань, — заявил губернатор.

Пятиэтажный дом был построен более 60 лет назад и в мае 2020 года был признан аварийным из-за физического износа. В здании три подъезда и 24 квартиры, оно имеет кирпичные стены и железобетонные перекрытия.



Рената Валеева