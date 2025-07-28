Дизайнеры кукол Барби погибли в ДТП в Италии

Авария произошла на автомагистрали А4 между городами Новара-Эст и Меркалло-Мезеро

Фото: Динар Фатыхов

Дизайнеры кукол Барби Марио Паглино и Джанни Гросси трагически погибли в автомобильной аварии на трассе A4 в Италии, сообщает Il Messaggero.

Паглино и Гросси, основавшие в 1999 году компанию Magia2000, были известны своими кастомизированными куклами Барби, создаваемыми в тесном сотрудничестве с компанией Mattel. Одна из их работ была продана на благотворительном аукционе в 2015 году за 15 000 евро.

Авария произошла на автомагистрали А4 между городами Новара-Эст и Меркалло-Мезеро. Дизайнеры находились в автомобиле Peugeot 3008 вместе с супружеской парой. В результате столкновения Паглино и Гросси получили травмы, несовместимые с жизнью. Выжила только женщина из этой машины, она госпитализирована.

На фотографиях с места происшествия видно, что Peugeot 3008 сильно деформировался. В ДТП также участвовал автомобиль Peugeot 207, ехавший во встречном направлении. Его 82-летний водитель также погиб.



Рената Валеева